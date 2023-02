Se billederne: Soldater fisker nedskudt luftballon op af vandet

Store dele af den kinesiske luftballon, der blev skudt ned ud for den amerikanske østkyst lørdag, er blevet fisket op af vandet.

Det viser billeder, som den amerikanske flåde, US Navy, har offentliggjort tirsdag.

Billederne er taget søndag den 5. februar - altså dagen efter nedskydningen.

Her sendte den amerikanske flåde soldater ud på vandet for at lede efter resterne af ballonen, som man mener, kan have efterretningsmæssig værdi.