Kæmpebrand er ude af kontrol på containerhavn i Tyrkiet

Iskenderun ligger ud til Middelhavet i det sydøstlige Tyrkiet tæt på det område, der natten til mandag blev ramt af et kraftigt jordskælv.

Havnen blev beskadiget i forbindelse med jordskælvet. Og efterfølgende er der udbrudt brand på havnen.

Containerhavnen i Iskenderun bliver blandt andet brugt af den danske rederikoncern Mærsk. Personale fra Mærsk er til stede på havnen og følger branden tæt. Det skriver Mærsk i en opdatering på sin hjemmeside.

Foreløbig er branden ikke under kontrol.

- Personale fra A.P. Møller–Mærsk arbejder på at vurdere situationen og det potentielle tab af last, men på nuværende tidspunkt har de lokale myndigheder på stedet endnu ikke fuld kontrol over branden, skriver Mærsk.