EU sender 1150 redningsarbejdere og 70 hunde til Tyrkiet

Verdenssundhedsorganisationen WHO anslår, at 23 millioner mennesker, herunder 1,4 millioner børn, vil være påvirket af jordskælvet og dets konsekvenser. Det skyldes blandt andet, at tusindvis af bygninger og hjem er kollapset.

- Vi ser altid det samme med jordskælv. Det er, at de første meldinger om antallet af mennesker, der er døde eller er blevet såret, vil stige ganske markant i ugen, der følger, siger WHO’s seniorberedskabsofficer for Europa, Catherine Smallwood, til nyhedsbureauet AFP.

I det krigshærgede Syrien er dødstallet tirsdag formiddag opgjort til mindst 1602. Også her er dødstallet dog stigende.

Barske vejrforhold gør redningsindsatsen efter jordskælvet mere kritisk. Beredskabshold i Syrien siger, at de har akut behov for udstyr for at redde liv.