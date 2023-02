Overlevende efter jordskælv: Vi hører råb - men kan ikke gøre noget

En mand med tårer i øjnene, der kalder sig Deniz, fortæller, hvordan han mandag aften stadig kunne høre lyde og råb om hjælp fra ruinerne. Han befinder sig i den sydlige Hatay-provins.

Omfanget af ødelæggelserne gør det svært at nå til alle de mest ramte områder. Flere veje er ødelagt.

- De laver lyde, men ingen kommer, siger Deniz til Reuters.

- Vi er knuste. Åh gud, de råber. De siger: Red os. Men vi kan ikke redde dem. Hvordan skal vi redde dem?

Også i Syrien er der store ødelæggelser efter mandagens jordskælv.

I alt er 5021 mennesker indtil videre bekræftet døde i Syrien og Tyrkiet. Flere end 24.000 mennesker er kvæstede i de to lande.

Ifølge organisationen De Hvide Hjelme, der fungerer som en civil redningstjeneste i Syrien, er hundredvis stadig fanget under kollapsede bygninger i de områder, der er kontrolleret af oprørsgrupper.

Her er oplevelsen ifølge Raed al-Saleh, der er leder af De Hvide Hjelme, at tiden er ved at rinde ud for de familier, der befinder sig under bygninger.

- Ethvert sekund betyder noget i forhold til at redde liv, og vi opfordrer alle humanitære organisationer til at give materiel nødhjælp og reagere på denne katastrofe hurtigst muligt, siger han til Reuters.

Mindst 1602 personer er bekræftet døde efter jordskælvene i Syrien, lyder den seneste opdatering tirsdag morgen. Det omhandler både regeringskontrollerede og oprørskontrollerede områder.