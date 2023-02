Verdenssundhedsorganisationen, WHO, regner fortsat med markante stigninger i dødstallet et stykke tid frem.

Embedsmænd fra organisationen anslår, at op mod 20.000 kan have mistet livet. Men de estimater er behæftet med en hel del usikkerhed.

- Vi ser desværre altid det samme med jordskælv, sagde Catherine Smallwood, ledende katastrofeofficer i Europa for WHO, mandag aften.

- Vi ser, at de indledende meldinger om antallet af folk, der er døde eller kvæstede, stiger ganske markant i den efterfølgende uge.

Redningstjenester melder, at over 5600 bygninger er kollapset i Tyrkiet og Syrien, og tusindvis mangler derfor tag over hovedet.

Nogle steder i de to lande må redningsarbejdere grave med deres bare hænder gennem murbrokkerne.