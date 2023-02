Norge vil sende 10 mia. til Ukraine hvert år i fem år

I alt beløber pakken sig til 75 milliarder norske kroner, altså 50 milliarder danske kroner.

- Vi foreslår, at Norge skal give et forpligtende langvarigt bidrag til Ukraine over flere år, sagde statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet, da han præsenterede pakken, ifølge NTB.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har udtrykt sin taknemmelighed for den foreslåede støtte.

- Det her er et markant bidrag til vores fremtidige sejr over aggressoren og til vores succesfulde genopbygning, skriver han på Twitter.