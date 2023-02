Mystisk meningitisudbrud i Mexico har krævet sit 35. dødsoffer

I år har sundhedsmyndighederne i Durango næsten hver dag rapporteret om nye tilfælde såvel som hospitalsindlæggelser og dødsfald forårsaget af sygdommen.

I november oplyste det mexicanske sundhedsministerium, at det samarbejder med myndighederne i Durango om at gennemgå delstatens sundhedsprotokoller.

Håbet er, at samarbejdet kan fastslå den endnu ukendte årsag til udbruddet.

Delstatsregeringen i Durango beskriver på sin hjemmeside det igangværende meningitisudbrud som ”en hidtil uset situation i verden”.

Embedsmænd fra WHO oplyste i december, at de overvåger situationen, ligesom at de hjælper med at undersøge de bekymrende tilfælde af meningitis.

Det er uklart, hvornår infektionerne i Durango begyndte, og hvor mange patienter der er kommet sig.