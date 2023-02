Kl. 04.17 begyndte hele lejligheden at ryste: »Jeg var virkelig, virkelig bange«

Den 42-årige Emrah Polat Kizmaz lå i sin seng og sov, da hans lejligheden kl. 04.17 i nat begyndte at ryste voldsomt.

Hvad han ikke vidste på det tidspunkt var, at han i sit hjem i den tyrkiske by Gaziantep befandt sig blot 30 kilometer fra epicentret af et jordskælv, der målte 7,8 på Richterskalaen, som ramte både Tyrkiet og Syrien og har kostet flere end 1.900 mennesker livet.