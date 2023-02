Dansk-tyrkiske Aysenur søgte tilflugt ved moské efter jordskælv

Skælvet er beregnet til at have en størrelse på 7,8 og er et af de kraftigste, som har ramt området i mindst et århundrede. Dødstallet har mandag formiddag passeret 1300 mennesker i Tyrkiet og Syrien.

Aysenur Alev-Yilmaz bor på 12.-etage i en etageejendom med sin mand og datter. Ude i opgangen hørte de, at andre af ejendommens beboere skyndte sig ud, og de fulgte hurtigt efter.

- Vi tog trapperne ned, og dernede så vi, at den ene elevator var røget ned i garageetagen, og døren var sprunget op. Den må være faldet ned, siger hun.