Over 1.400 er bekræftet døde efter jordskælv i Tyrkiet

Skælvet er et af de mest kraftfulde, som har ramt regionen i mindst et århundrede, skriver AFP. Det rammer et område af Tyrkiet, hvor der bor millioner af flygtninge fra Syrien og andre krigsramte områder.

Billeder fra den tyrkiske tv-kanal TRT viser, at folk er gået ud på snedækkede gader. Det skriver Reuters. De billeder viser også skader på bygninger.

Jordskælvet varede omkring et minut og ødelagde mange vinduer ifølge et Reuters-vidne.

Tyrkiet er en af verdens mest aktive jordskælvszoner.

Skælvet natten til mandag blev efterfulgt af et skælv med en beregnet størrelse på 6,7. Det fandt sted 11 minutter efter det første jordskælv ifølge USGS.