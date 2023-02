Kina bekræfter: Mystisk ballon over Sydamerika er vores

Opdagelsen blev gjort om morgenen fredag 3. februar, hvor ballonen befandt sig i 17.000 meters højde.

Det er anden gang inden for kort tid, at en kinesisk ballon er observeret i luftrummet over fremmed territorium.

Lørdag blev en kinesisk ballon skudt ned af det amerikanske luftvåben over Atlanterhavet ud for det sydøstlige USA.

Forinden havde den i flere dage svævet over USA. Først da amerikansk militær vurderede, at det var forsvarligt, blev den skudt ned. Det er USA’s opfattelse, at ballonen var sendt ud for at foretage spionage.

Kina påstår på den anden side, at ballonen blev brugt til vejrovervågning.

Luftballonen kom ind i det amerikanske luftrum 28. januar og var over Canada 30. januar, hvorefter den kom ind over USA igen.