Jordskælvet ramte i en dybde af cirka 17,9 kilometer i nærheden af byerne Gaziantep og Osmaniye ifølge USGS.

Beredskab og Tyrkiets indenrigsministerium har sendt redningsarbejdere ud for at grave folk ud af murbrokkerne. Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

USGS skriver i en vurdering, at der er sandsynlighed for ”markante tab”.

Det står klart, at jordskælvet har kunnet mærkes i et stort område.

Det syriske civilforsvar melder på Twitter om flere kollapsede beboelsesbygninger i landets nordvestlige del. Der er også erklæret krisetilstand. Det skriver avisen The New York Times.

Flere øjenvidner i regionen melder om rystelser.

- Borgere i Libanon, Syrien, Cypern og Israel melder om at have mærket et jordskælv klokken 03.20 Beirut-tid, skriver Timour Azhari, som er journalist for nyhedsbureauet Reuters og befinder sig i Beirut, på Twitter.