Soldater leder efter rester af kinesisk luftballon i havet

Søndag lokal tid er arbejdet begyndt med at finde rester af den kinesiske luftballon, som et amerikansk jagerfly skød ned ud for delstaten South Carolinas kyst.

Det fortæller general Glen VanHerck fra den amerikanske hær.

USA’s søværn har sendt soldater til havs for at finde resterne, som kan have efterretningsværdi. Håbet er, at de kan give indsigt i, hvilke typer overvågningsteknologier Kina besidder.