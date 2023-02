USA klar til at sende beslaglagte oligarkmidler til Ukraine

Midlerne tilhørte oligarken Konstantin Malofejev, som er anklaget for at have omgået sanktioner i april.

Pengene overgår nu til udenrigsministeriet i USA ”til at støtte Ukraines folk”, siger Garland ifølge CNN.

Udmeldingen kom på et møde mellem Garland og den ukrainske statsanklager, Andrij Kostin, i Washington D.C.

Kostin er glad for tiltaget, som ifølge ham vil betyde, at konfiskerede midler for omkring 37 millioner kroner vil gå til at ”genopbygge Ukraine”.

- Begejstret over at se ny lovgivning, der har som mål at beslaglægge russiske oligarkers ulovlige midler, skriver han på Twitter sammen med at billede af sig selv og Garland.