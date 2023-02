Kina beskylder USA for at bruge luftballon i smædekampagne

Men den kinesiske tone er skærpet, efter at USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, fredag udskød en planlagt tur til Kina denne weekend på grund af luftballonen.

- Nogle politikere og medier i USA har brugt hændelsen som et påskud for at angribe og sværte Kina til, står der i en meddelelse fra Kinas udenrigsministerium.

Luftballonen, der flyver hen over det centrale USA, har udviklet sig til en stor udfordring for forholdet mellem de to lande.

USA mener, at luftballonen bruges til overvågning og spionage.