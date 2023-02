Skovbrande i Chile opsluger civile på flugt fra inferno

- Vi er nødt til at meddele, at der er 13 dødsfald i alt - 11 af disse i Santa Juana, siger Mauricio Tapia, der er leder af det nationale katastrofeberedskab.

Ifølge indenrigsminister Carolina Toha er fire civile døde i Biobio-regionen.

Hun fortæller, at to af de civile blev dræbt, da flammerne opslugte den vej, de rejste på. De to andre døde i en bilulykke, formentlig mens de forsøgte at undslippe infernoet.

Også to besætningsmedlemmer om bord på en helikopter samt en brandmand er blandt de dræbte.