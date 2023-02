Brasilien har sænket asbestfyldt hangarskib trods miljøprotester

- Den planlagte og kontrollerede sænkning fandt sted omkring 350 kilometer ud for Brasiliens kyst i Atlanterhavet i et område med en dybde på cirka 5000 meter, udtaler flåden i en erklæring.

Beslutningen om at sænke skibet blev truffet, efter at Brasilien forgæves havde forsøgt at finde et sted, der var villig til at hugge det op.

Selv om det brasilianske forsvar har oplyst, at det gamle hangarskib ville blive sænket i et sikkert område, har beslutningen fået miljøforkæmpere op i det røde felt.

De henviser til, at skibet indeholder tonsvis af det kræftfremkaldende stof asbest, tungmetaller og andre giftige materialer, der vil forurene havet og brede sig i havets fødekæder.