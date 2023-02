Tyrkiet raser over lukning af vestlige generalkonsulater

Tyrkiet har indkaldt diplomatiske udsendinge fra ni vestlige lande til en samtale i udenrigsministeriet i Ankara.

Det er sket i vrede over, at mindst syv lande midlertidigt har lukket deres centralt beliggende generalkonsulater i Istanbul og advaret om en høj risiko for et forestående terrorangreb. Flere lande, herunder USA, har også opfordret deres borgere til ikke at opholde sig på steder med mange mennesker.