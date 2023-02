Wagner-afhopper siger undskyld for at have kæmpet i Ukraine

Ifølge Medvedev ønsker han at tale om sine oplevelser, så ”gerningsmænd bliver straffet”.

Den 26-årige russer fortæller, at han tilsluttede sig Wagner-gruppen i juli 2022 på en fire måneder lang kontrakt. I den periode overværede han to af gruppens medlemmer blive skudt, fordi de ikke ønskede at kæmpe. Det skete for øjnene af netop rekrutterede fanger.

Reuters har ikke haft mulighed for at verificere Medvedevs påstande.