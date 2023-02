EU vil give grønne virksomheder øget adgang til statsstøtte

- Vi skal sikre, at de bliver i Europa og har fremgang. Vi er konkurrencedygtige, men hvis USA kan tilbyde skattefradrag, så skal vi kunne matche det. Enten via statsstøtte eller ved, at de lande, der ikke har råd til statsstøtte, kan søge EU-finansiering, siger Ursula von der Leyen.

Danmark er dog skeptisk over for den løsning, fordi det kan betyde, at Danmark skal bidrage til statsstøtte i andre EU-lande.

EU-Kommissionen lægger dog i udspillet op til, at pengene på kort sigt især skal komme fra eksisterende programmer som RepowerEU, InvestEU og EU’s Innovation Fund.

Derudover vil EU-Kommissionen arbejde videre med at oprette en særlig ”suverænitets” fond. Den skal sikre midler til at støtte virksomheder inden for kritisk teknologi som eksempelvis kunstig intelligens.

Udspillet skal nu diskuteres på et møde for EU-landenes stats- og regeringsledere i næste uge. Derefter vil EU-Kommissionen arbejde videre på konkrete udspil, som kan være klar til det ordinære EU-topmøde i slutningen af marts.