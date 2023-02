Erdogan afviser svensk Nato-optagelse efter koranafbrænding

Alle 30 lande i Nato skal acceptere et nyt medlemsland. Tyrkiet blokerede indtil for nylig både for Finland og Sverige.

Det er sket med begrundelsen, at de to lande ifølge Tyrkiet støtter kurdiske terrorister. Her har Erdogan været mest kritisk over for Sverige.

Han har kritiseret Sverige for ikke at ville udlevere personer, som Tyrkiet sætter i forbindelse med militante kurdere.

Modstanden mod Sveriges optagelse er dog blevet forstærket, efter at Paludan satte ild til islams hellige bog i Stockholm.

På et pressemøde tirsdag kaldte Sveriges statsminister aktivister, der aktivt provokerer Tyrkiet, for ”nyttige idioter”.

- Vi har set, hvordan enkeltstående svenske demonstrationer, som er helt lovlige, udført af en lille gruppe eller tilmed enkeltpersoner, kan have store konsekvenser for Sveriges image i verden og for svenskernes sikkerhed i udlandet, sagde statsminister Ulf Kristersson ifølge nyhedsbureau TT.