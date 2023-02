Russisk domstol idømmer kritisk journalist otte års fængsel

Hans hustru oplyste i marts sidste år i et opslag på Instagram, at parret på det tidspunkt opholdt sig i Israel.

Politiet i Rusland indledte en efterforskning af Nevzorov sidste år på baggrund af en række opslag på sociale medier.

Her beskyldte journalisten Ruslands væbnede styrker for bevidst at have bombet et barselshospital i den ukrainske by Mariupol.

Det er en anklage, som Rusland har afvist.

Nevzorov blev i juni sidste år tildelt ukrainsk statsborgerskab, skriver mediet Radio Free Europe. Det skete, efter at politiet i Moskva havde beordret ham anholdt.