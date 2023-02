Radioaktiv kapsel fundet efter intens søgen i Australien

Det ville svare til at blive udsat for den mængde stråling, som udsendes, når man bliver røntgenfotograferet.

Den radioaktive kapsel var del af et måleinstrument, som kan måle massefylden i jernmalm. Det er usikkert, hvor længe den har været forsvundet.

Den Tic Tac-formede kapsel er blot seks millimeter i diameter og otte millimeter lang. Den indeholder Caesium-137.

Måleinstrumentet blev hentet af en underleverandør til Rio Tinto-minen 12. januar. Men da instrumentet blev inspiceret 25. januar, var det gået i stykker, og flere smådele manglede.

De australske myndigheder har tidligere oplyst, at de har mistanke om, at vibrationer i lastbilen fik skruer til at løsne sig, hvorefter den radioaktive kapsel faldt ud af sin pakke og herefter ud af en åbning i lastbilen.