Blinken: Israelere og palæstinensere skal stoppe med at fyre op under konflikt

- Det inkluderer både bosættelser, nedrivninger, udsættelser, forstyrrelser af hellige steders historiske status og tilskyndelse til vold, sagde Blinken.

Mandag lagde den amerikanske udenrigsminister også vejen forbi Jerusalem i Israel for at mødes med den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu.

- Alle parter har et ansvar for at lægge en dæmper på spændingerne og ikke fyre op under konflikten, sagde Blinken.

- Vi vil sikre os, at der er et miljø, hvor vi forhåbentlig på et tidspunkt kan skabe forhold, hvor vi kan genskabe en form for sikkerhed for både israelere og palæstinensere, sagde Blinken ifølge AFP.