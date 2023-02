05/02/2023 KL. 10:00

For abonnenter

Kvindernes fødselsstrejke er så effektiv, at børnehaver nu bliver omdannet til plejehjem

I Sydkorea har en højst usædvanlig protest fra millioner af unge kvinder ført til, at landet nu for tredje år i træk indtager førstepladsen for den laveste fertilitetsrate i verden. Flere af landets byer risikerer helt at forsvinde.