Australsk atomagentur går ind i jagten på radioaktiv kapsel

Arpansa står for The Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency (det australske strålebeskyttelses- og atomsikkerhedsagentur, red.)

I spidsen for eftersøgningen er delstaten Western Australias beredskab, som får hjælp af strålingseksperter.

Myndighederne anbefaler folk at holde sig fem meter væk fra kapslen, hvis de skulle finde den. Kommer man for tæt på, risikerer man blandt andet strålesyge. Det understreges, at risikoen for den almene befolkning er ret lille.