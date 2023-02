De mange betjente fra det spanske politi omringede den pensionerede bedemand på åben gade. Selv om de bar våben, skudsikre veste og fyldte godt ved siden af den spinkle mand, løb de ingen risiko.

I et hobbyværksted på tredje sal i et anonymt lejlighedskompleks formodes den 74-årige pensionist Pompeyo at have fremstillet de brevbomber, som for to måneder siden ramte flere af Ukraines allierede i Spanien.