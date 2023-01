Australien søger lillebitte radioaktiv kapsel på ørkenmotorvej

Myndighederne anbefaler folk at holde sig fem meter væk fra kapslen, hvis de skulle finde den. Kommer man for tæt på, risikerer man blandt andet strålesyge. Det understreges, at risikoen for den almene befolkning er ret lille.

Beredskabet har etableret et særligt hold til at håndtere situationen. Blandt andet anvendes særligt udstyr, som kan måle radioaktivitet inden for 20 meters radius, og som kan bruges på køretøjer i bevægelse.