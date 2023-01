Erdogan: Tyrkiet kan acceptere Finland i Nato

- Om nødvendigt kan vi give et andet svar, når det gælder Finland. Sverige vil blive chokeret, når vi giver et andet svar til Finland, siger den tyrkiske præsident.

Alle 30 lande i Nato skal acceptere et nyt medlemsland. Tyrkiet har hidtil blokeret for de to lande.

Det er sket med begrundelsen, at de støtter kurdiske terrorister. Her har Erdogan været mest kritisk over for Sverige.

Det har ikke hjulpet på det svensk-tyrkiske forhold, af den dansk-svenske aktivist Rasmus Paludan har brændt en koran af foran Tyrkiets ambassade i Stockholm, den svenske hovedstad.