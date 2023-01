Oversvømmet New Zealand er i nødretstilstand - fire er døde

Luftfartsselskabet Air New Zealand melder om, at internationale flyvninger til og fra Auckland genoptages søndag.

Den nyligt indsatte premierminister, Chris Hipkins, har bedt indbyggere i Auckland om at undgå unødige rejser samt at holde øje med venner og familie, skriver avisen The Guardian.

Han har været på helikoptertur over ødelæggelserne og beskriver dem som ”uden fortilfælde” i nyere tid, skriver den australske avis The Sydney Morning Herald.

Byen har oplevet rekordstore mængder regn. 24,9 centimeter er faldet på 24 timer. Hidtil var 16,1 centimeter den største mængde, der var faldet på 24 timer.

Aucklands borgmester advarede sent fredag om, at oprydningsarbejdet ville blive et ”kæmpe, kæmpe stykke arbejde”, skriver The Guardian.