Den pædofile popsanger Gary Glitter løslades om få dage

Forbrydelserne blev begået i 1970’erne.

Lige om lidt har han afsonet halvdelen af sin straf. Han har opført sig godt i fængslet HMP The Verne i Dorset ved Den Engelske Kanal.

Så derfor løslades han om kort tid.

Det bliver imidlertid ikke som en helt fri mand. Der er betingelser knyttet til løsladelsen.

Blandt andet skal han have fodlænke. Han skal også informere politiet, hvis han knytter bekendtskab til personer, der har børn under 18.

Gary Glitter blev berømt i såvel sit hjemland som i resten af Europa, herunder i Danmark, i 1970’erne med hits som ”The Leader Of The Gang” og ”I Love You Love Me Love”.