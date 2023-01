Generalen Pavel vinder præsidentvalget i Tjekkiet

Pavel havde da fået 57,6 procent af de optalte stemmer mod 42,4 procent til Babis.

Den 61-årige Pavel er gået til valg som uafhængig. Han er blevet støttet af centrumhøjreregeringen, der i 2021 tvang Babis ud af regeringskontorerne.

Premierminister Petr Fiala var også blandt de første til at lykønske Pavel, efter at det stod klart, at han har sejret.

Den 68-årige Babis forsøgte i sin valgkamp at appellere til vælgerne ved at sige, at han som præsident ville presse regeringen til at gøre mere for at hjælpe borgerne igennem inflationskrisen med de stigende priser.