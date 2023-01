Ministerium advarer danskere i Tyrkiet mod demonstrationer

Den dansk-svenske partistifter har den seneste tid vakt opsigt med sine koranafbrændinger, og Udenrigsministeriet fremhæver særligt afbrændinger i København fredag som årsag til den øgede risiko.

- I tilfælde af demonstrationer i Tyrkiet forventes tyrkisk politi at være talstærkt tilstede. Undgå demonstrationer og andre større forsamlinger, som kan udvikle sig voldeligt, skriver ministeriet.

Udenrigsministeriet opfordrer til, at danskere i Tyrkiet følger lokale myndigheders anvisning, og at de berørte holder sig opdateret via medierne, deres hotel eller deres rejsearrangør.