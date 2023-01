Tusindvis viser vrede i den muslimske verden mod afbrænding af Koran

Fredag var Paludan igen i gang. Det foregår i København, hvor han har svoret, at han vil afbrænde tre koraner. Det er blevet mødt med en protest af den tyrkiske regering til den danske regering.

En talsmand for den afghanske provins Badakshans guvernør siger, at tusindvis af mennesker har samlet sig efter fredagsbønnen for at give udtryk for deres vrede.

- De råber død over Sverige, USA og FN, siger han.

Der er også brudt demonstrationer ud i Irak, skriver AFP. I Indonesien, der har den største andel af muslimer i noget land, har regeringen bedt den svenske ambassadør om at møde op i udenrigsministeriet.

Egypten har opfodret til en boykot af svenske varer. Det gælder tilsyneladende også danske varer, selv om AFP skriver, at det handler om ”Dutch products”.