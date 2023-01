Dansk ambassadør var til samtale i Tyrkiet før Paludan-protest

Tyrkiet har fredag haft Danmarks ambassadør i Tyrkiet til samtale blandt andet på grund af ”angreb på Koranen”.

Det oplyser unavngivne kilder i Tyrkiets udenrigsministerium.

Fredag eftermiddag bekræfter det danske udenrigsministerium, at den danske ambassadør har været til samtale.

At indkalde en ambassadør til samtale betragtes generelt som et markant diplomatisk værktøj, som sender et stærkt signal til ambassadørens land.