46,82 dollars per tønde.

Så meget indbragte den russisk råolie ifølge landets finansministerium i gennemsnit fra midten af december og en måned frem – 35 pct. mindre end i efteråret.

Tallet får de færreste europæere til at bryde ud i spontan jubel, men det burde det. For det viser, at et dristigt forsøg på at diktere de russiske olieindtægter – guldåren, der finansierer krigen i Ukraine – tilsyneladende virker.