USA hævder at have ramt markant Islamisk Stat-leder i Somalia

- Al-Sudani var ansvarlig for at pleje IS’ voksende tilstedeværelse i Afrika og for at finansiere gruppens operationer over hele verden, heriblandt i Afghanistan, fremgår det imidlertid af udtalelsen fra Pentagon.

Fra hans base i de nordsomaliske bjerge sørgede han for og koordinerede finansiering til flere forskellige afdelinger af IS.

Det gjaldt grupperinger i Afrika, men også Islamisk Stat Khorasan, som opererer i Afghanistan.

Før han blev en del af IS, stod al-Sudani blandt andet for at rekruttere og træne soldater for den militante islamistiske bevægelse al-Shabaab, som opererer i Somalia.

Aktionen med at tage ham til fange havde været i støbeskeen i månedsvis, oplyser Pentagon. Der var sågar etableret et øve-terræn, som skulle efterligne og forberede de amerikanske soldater på det terræn, som de skulle fange al-Sudani i.