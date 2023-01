Arkæologer har fundet ny mumie - kan være den ældste nogensinde

Graven var dekoreret med scener fra dagligdagen dengang. En anden grav, som blev fundet, tilhørte manden Meri, som beskrives som ”holder af hemmelighederne og assistent for den øverste chef for paladset”.

Talrige statuer blev fundet blandt gravene, herunder en, der repræsenterer en mand og hans kone og flere tjenere, lyder det i en udtalelse fra holdet af arkæologer.

Arkæologer i Egypten har for nylig gjort store fremskridt.

For knap to uger siden kunne myndighederne i landet oplyse, at der var blevet opdaget en forhistorisk grav i byen Luxor. Graven er omkring 3500 år gammel, og arkæologer mener, at den indeholder de jordiske rester af en royal fra det 18. dynasti.

Graven blev fundet af egyptiske og britiske forskere på Nilens vestbred, hvor også Dronningernes Dal og Kongernes Dal ligger.