Asteroide passerer tæt forbi Jorden natten til fredag

Kollisionen var kulminationen på mange års arbejde og en ti måneder lang mission i rummet. Missionen skulle teste en af de metoder, der kan bruges til at forhindre, at en truende asteroide på et tidspunkt støder ind i Jorden.

- Forudsætningen for at gøre den slags, hvis eller når den situation opstår i fremtiden, det er, at vi har styr på asteroiderne. Vi kan ikke nå at gøre noget, hvis vi opdager dem i sidste øjeblik, siger Linden-Vørnle.

Asteroid 2023 BU, der passerer forbi Jorden natten til fredag, blev opdaget af amatørastronomen Gennadiy Borisov den 21. januar.

- Det er helt sikkert, at på et eller andet tidspunkt vil der værre en større asteroide på kollisionskurs med Jorden, og så skal vi selvfølgelig være klar til at håndtere den trussel, siger Michael Linden-Vørnle.