Den russiske offentlighed kommer sandsynligvis til at lede efter et russisk modsvar på de vestlige landes donationer af kampvogne til Ukraine.

Det vurderer Flemming Splidsboel Hansen, der er er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.

- Debatten udvikler sig nok også langsomt i den retning, at det vil være naturligt for russerne at sige: Nu er vi på vej op imod et nyt niveau, og derfor er vi nødt til at handle. Det vil være underligt for dem ikke at gøre det, siger han: