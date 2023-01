Peruanske politikere vil stille præsident for rigsretten

Fængslingen af Castillo skete, efter at han ville opløse landets parlament og regere ved dekret.

Boluarte, som var Castillos vicepræsident, overtog magten. Men til trods for, at de tilhører det samme parti, har Castillos tilhængere afvist at acceptere vicepræsidenten som ny leder. De siger, at hun har ”svigtet”.

Præsidenten har tidligere gjort det klart, at hun ikke agter at gå af, mens hun også har undskyldt for, at demonstranter har mistet livet.

Erklæringen er underskrevet af mere en 20 venstreorienterede kongresmedlemmer, som støtter Castillo.