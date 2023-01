Storbritannien slår alarm over russisk hackergruppe

Når Cold River har indsamlet nok information om målet, opfordrer hackerne målet til at klikke på et ondsindet link, der narrer ofrene til at indtaste deres loginoplysninger på en hjemmeside, der er kontrolleret af hackergruppen, siger NCSC.

Hackerne bruger de stjålne loginoplysninger til at logge ind på offerets e-mailkonto, hvorfra de stjæler e-mails og vedhæftninger fra offerets indbakke.

Reuters har tidligere beskrevet, hvordan Cold River havde haft tre laboratorier i USA, der forsker i atomkraft, som mål. Desuden skulle gruppen have offentliggjort den britiske spionchef Richard Dearloves e-mails i maj sidste år.

Ruslands udenrigsministerium kritiserede historien om laboratorierne, som det sagde var udtryk for antirussisk propaganda.