Men der kan snart være en erstatning på vej til det danske forsvar.

- Vi er meget, meget tæt på at kunne planlægge erstatningskøb for det her. Og det håber jeg, at vi kan melde ud snart, sagde Jakob Ellemann-Jensen under et møde på Ramstein-basen i Tyskland fredag.

Oprindelig skulle Danmark have modtaget 15 Caesar-haubitser i 2020 og de sidste fire i 2023. Men våbensystemerne er blevet forsinket undervejs.

USA har tidligere været tøvende med at sende kampvogne til Ukraine. Især på grund af tvivl om, hvorvidt M1 Abrams-kampvognene er for ressourcekrævende i drift.

Den tyske forbundskansler Olaf Scholz sagde onsdag, at Tyskland vil sende 14 Leopard 2-kampvogne til Ukraine.