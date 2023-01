Holland får grønt lys til sag mod Rusland for nedskydning af MH17

Nedskydningen kostede alle 298 om bord livet.

En hollandsk domstol har tidligere dømt tre personer - to russere og en ukrainer - skyldig in absentia for nedskydningen.

At blive dømt in absentia betyder, at man bliver dømt uden at være til stede.

Alle tre mænd menes at befinde sig i Rusland, der nægter at udlevere dem.

I afgørelsen onsdag medgiver Den Europæiske Menneskeretsdomstol, at selv om nedskydningen skete fra et område i det østlige Ukraine, var Rusland på daværende tidspunkt i kontrol med området.