Rusland om kampvogne til Ukraine: Ekstremt farlig beslutning

- Denne ekstremt farlige beslutning tager konflikten op på et nyt konfrontationsniveau og strider mod de tyske politikeres udsagn om ikke at ville trække Tyskland ind i konflikten, siger ambassadøren.

Beslutningen ødelægger ”resterne af den gensidige tillid” mellem Tyskland og Rusland. Desuden gør den ”uoprettelig skade” på det i forvejen ”elendige russisk-tyske forhold”. Det mener Sergei Netjajev.

Samtidig siger ambassadøren, at Tyskland har svigtet sit ”historiske ansvar over for Rusland”. Han henviser til Nazitysklands forbrydelser mod sovjetborgerne under Andens Verdenskrig.