Medier: Tyskland sender Leopard-kampvogne til Ukraine

Flere medier - blandt andet Spiegel, DPA, Reuters og Politico skriver uafhængigt af hinanden tirsdag aften, at den tyske regering har besluttet selv at sende Leopard-kampvogne til Ukraine samt at tillade andre lande at gøre det samme.

Tyskland har i ugevis været under hårdt internationalt pres fra især Polen, men også USA for at træffe beslutningen.