Paludan brændte lørdag en koran foran den tyrkiske ambassade i Stockholm. Det har forværret et i forvejen anspændt forhold mellem Sverige og Tyrkiet.

Tyrkiet skulle i februar have mødtes med Sverige og Finland for at diskutere de to nordiske landes Nato-ansøgninger. Men det er nu altså blevet aflyst.

Det fremgår ikke umiddelbart, om mødet finder sted på et andet tidspunkt.

Paludans koranafbrænding lørdag førte hurtigt til tyrkiske protester.

Lørdag aften brændte vrede tyrkere blandt andet et svensk flag foran det svenske konsulat i storbyen Istanbul. Flere højtstående tyrkiske politikere har også fordømt Paludans handling og Sveriges tilladelse til afbrændingen.