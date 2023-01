Pavel Filatjev er bare en lille brik i et kæmpestort spil. Men han er den første russiske soldat, der systematisk har fortalt om sine oplevelser i forreste frontlinje, da Rusland angreb Ukraine for snart et år siden.

Hans dagbog udkommer nu på dansk. Den er én lang dokumentation af, at krig er kaos i varierende grad. Den russiske side i krigen i Ukraine – den del, han har været med i – fremstiller han som et totalkaos fra dag ét.