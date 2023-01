Frankrig hjemtager 15 kvinder og 32 børn fra Syrien

Frankrig har hjemtaget 15 kvinder og 32 børn fra en kurdiskkontrolleret lejr i Syrien.

Det oplyser Frankrigs udenrigsministerium tirsdag ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

- De mindreårige er blevet overdraget til de myndigheder, der har ansvar for at hjælpe børn, og kommer til at være under medicinsk og social overvågning, lyder det fra ministeriet i en udtalelse.