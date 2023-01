Ned Price siger, at både Sverige og Finland ud fra et amerikansk synspunkt er rede til at blive en del af Nato.

Det kræver enstemmighed blandt samtlige Nato-lande for at kunne blive optaget i forsvarsalliancen.

Tyrkiet er medlem af Nato.

Sverige og Finlands medlemskab er blevet aktuelt, efter Rusland sidste år invaderede Ukraine.

28 Nato-lande har godkendt, at de to nordiske lande optages i Nato. Kun Ungarn og Tyrkiet mangler at ratificere det.